Bernd Kohlhepp, Uli Boettcher - Denn sie wissen (noch) nicht, was sie tun

Überraschung ist Trumpf: Impro Theater mit viel Witz - da sind Bernd Kohlhepp und Uli Boettcher genau die Richtigen und nahezu unschlagbar. Wenn unsere beiden Publikumslieblinge sich zum kabarettistischen Doppelpack zusammentun, verzücken und überraschen sie die Besucher mit Improvisations-talent, Einfallsreichtum und Schlagfertigkeit.

Den Nagel auf den Kopf trifft auch der Titel ihres Impro-Duell-Programms: „... denn sie wissen (noch) nicht, was sie tun...“ Ein Abend wie eine Wundertüte! Dieses Programm hält erstaunliche Überraschungen parat ¬– Vor allem solche, von denen nicht einmal Boettcher und Kohlhepp etwas wissen. Das Publikum ist der Dritte im Bunde. Überraschung ist also Trumpf an diesem klamaukigen Sponti-Abend, bei dem die beiden Vollblut- Kabarettisten die große Kunst des Improvisierens zelebrieren.