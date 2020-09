Der Teufel mit den drei Goldenen Haaren

Der König will die drei goldenen Haare vom Teufel, dann erst darf Felix Glückskind die schöne, geliebte Königstochter heiraten. Was für eine schier unlösbare Aufgabe! Doch mutig macht sich der Junge auf den gefährlichen Weg zur Teufelshöhle ... Pablo Keller von der compania t, Bremen, zeigt in diesem bildreichen Theaterstück nach dem Märchen der Gebrüder Grimm, wie eine positive Grundeinstellung dabei helfen kann, ausweglose Lebenssituationen zu meistern.