Im Rahmenunserer Jahreskampagne „Gemeinsam stark für Schwarzach“ wird die Wanderbühne Carnivore mit dem Stück „Der Teufel mit den drei goldenen Haaren“ zu Gast sein.

Stück: Das Glückskind ist ein Findelkind. Kaum ist es geboren, versucht der König zumersten Mal, es umzubringen. So ist das als Glückskind. Aber weil es eben ein Glückskind ist, sogibt es beim zweiten Versuch des Königs eine Hochzeit statt einer Beerdigung. Wer jetzt denkt,damit ist das Märchen zu Ende, irrt. Hier geht es erst richtig los. Der König schickt das Glückskindin die Hölle, um ihm drei goldene Haare vom Kopf des Teufels zu holen. Ein Märchen über Mut,Hilfsbereitschaft und die schlimmen Folgen der Habsucht. Erzählt von einem, der sich hinreißenlässt und hin und wieder abschweift.Das Theaterstück wird – bei gutem Wetter – auf dem oberen Schulgelände (auf demBasketballplatz) aufgeführt. Für die optimale Atmosphäre ist Platz für bis zu 100 Personen. Solltedas Wetter nicht mitspielen, findet die Veranstaltung unter dem Schleppdach bei den Werkstättenstatt. Die Eintrittskarten sind kostenfrei und können online gebucht werden. Wir bieten jedoch dieMöglichkeit, bereits im Vorfeld eine Spende zu leisten, um die Jahreskampagne zu unterstützen.An diesem Tag ist selbstverständlich auch für das leibliche Wohl gesorgt! Es wird eine Auswahlan Speisen und Getränken geben, damit jeder auf seine Kosten kommt und den Nachmittag invollen Zügen genießen kann. Kommen Sie vorbei und unterstützen Sie uns bei dieser großartigenVeranstaltung – gemeinsam können wir viel bewegen!