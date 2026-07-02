Der Teufel trägt Prada 2

Andy Sachs hat sich längst als Journalistin etabliert und führt mittlerweile ein erfolgreiches Leben fernab der Modewelt.

Doch als sich ihre Wege erneut mit der legendären und gefürchteten Chefredakteurin Miranda Priestly kreuzen, wird Andy wieder in die glamouröse, aber gnadenlose Welt von Laufstegen, Luxus und Intrigen hineingezogen. Zwischen beruflichem Ehrgeiz, alten Rivalitäten und neuen Herausforderungen muss sie entscheiden, welchen Platz Karriere und persönliches Glück in ihrem Leben einnehmen sollen.

Die unterhaltsame Fortsetzung verbindet scharfzüngigen Humor mit emotionalen Momenten und stilvollen Einblicken hinter die Kulissen der Modebranche.