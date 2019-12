Der Theresienturm Heilbronn

Erinnerung an die Bombennächte im Zweiten Weltkrieg

An der Theresienwiese steht seit 1940 ein Luftverteidigungsturm, der in den letzten Monaten des Zweiten Weltkrieges für viele zur Zuflucht wurde. Nach Kriegsende bot der Turm Schlafstellen für Menschen auf der Flucht oder Durchreise. Eine Führung durch den Turm führt auf eindrucksvolle Weise in diese Zeit zurück.

Die Führung ist auch für Gruppen bis max. 14 Personen bei der Tourist-Information Heilbronn buchbar. Einen Flyer mit allen Informationen zum Theresienturm erhalten Sie in der Tourist-Information Heilbronn.