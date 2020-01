Der Tigerprinz

Einer Tigerin haben Jäger großes Leid zugefügt. Daher rächt sie sich an den Menschen und überfällt deren Dörfer. Nur der kleine Sohn des Königs vermag es, ihr Vertrauen wiederzugewinnen. An Mutters Stelle nimmt die Tigerin den kleinen Wen an und lehrt ihn alles, was kleine Tiger können und wissen müssen. Doch seine königlichen Eltern geraten in große Sorge um ihren Sohn. Sie schicken Soldaten nach ihm aus.

Der Autor und Illustrator Chen Jianghong erzählt eine faszinierende Geschichte voller Spannung und Gefühle. Seine Bilder ziehen Kinder wie Erwachsene in ihren Bann.

Für kleine und große Leute ab 5 Jahren

Anmeldungen bitte in der Stadtbücherei.