Der Tigerprinz

Nach dem preisgekrönten Bilderbuch von Chen Jianghong.

Pekingoper im Taschenformat!

Es herrscht Unfrieden zwischen der Tigerin im Dschungel und dem König des Landes. Nun soll die weise Alte Lao Lao einen Rat geben. Krieg, oder Frieden halten? Zum Glück gibt es die weisen Steine, die immer die Wahrheit sagen. So bringen der König und die Königin am anderen Morgen ihren eigenen Sohn an den Rand des Dschungels. An Mutters Stelle nimmt die Tigerin sich des kleinen Prinzen Wen an und lehrt ihn alles, was kleine Tiger können und wissen müssen. Für Wen beginnt ein großes Dschungelabenteuer!

Ein faszinierendes Zusammenspiel von Erzählung, Tanz und Schattenspiel.

Ein Theater darüber, wie aus Feindschaft eine tiefe Freundschaft werden kann, wenn man das Fremde kennen und versteht lernt.