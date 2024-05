Audition vor Ort

WEIL TANZ DEIN LEBEN IST! Mach’ den nächsten Schritt und sichere Dir Deinen Platz in der neuen Ausbildungsklasse! Am 30.JUNI 2024 findet die Aufnahmeprüfung für die neue Klasse der Tanzausbildung für professionellen Tanz, Choreografie und Tanzpädagogik an der Professional Dance Academy der New York City Dance School statt. ÜBER DEN FOLGENDEN LINK FINDEST DU EINE SCHRITT-FÜR-SCHRITT-ANLEITUNG FÜR DEINEN WEG ZUM AUSBILDUNGSPLATZ IN DER PDA. ODER LADE DIR EINFACH DIREKT DAS ANMELDEFORMULAR HERUNTER UND BEWIRB DICH JETZT!