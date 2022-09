BierKultur - Führung, Menü & Tasting

Bei einer Führung durch die Sonderausstellung „Berauschend“ erfahren Sie, welche lange Geschichte der Konsum alkoholischer Getränke in unserem Kulturraum hat und wie stark er bis heute in unserem alltäglichen Leben verankert ist.

Zentral ist dabei die Rolle, die Alkohol in sozialen Kontexten der Vergangenheit und Gegenwart spielt(e).

Im Anschluss an die Führung geht der Abend in den gemütlichen Part über: In einem schönen Raum von Looß Kulinarisches mit Blick in die Stuttgarter Markthalle genießen Sie ein sechsgängiges Menü und verkosten hierzu unter der fachmännischen Moderation der Biersommelière Irina Zimmermann sechs passende Biere.

IHR MENÜ

APERITIV

Bibeleskäs & Griebenschmalz auf Holzofenbrot

VORSPEISE

Pikante schwäbische Biersuppe mit Roggencroûtons

ZWISCHENGANG

Geschmälzte Maultasche mit Kartoffelsalat

HAUPTGANG

Tranchen vom Roastbeef mit schwäbischen Spätzle, Bratensoße und Röstwiebeln

DESSERT

Mousse au Chocolat im Gläschen mit Sahne

KÄSE

Kleine Vesperplatte mit Käsewürfeln, Salzstangen und frischen Trauben

VEGETARISCHES MENÜ

APERITIV

Bibeleskäs auf Holzofenbrot

VORSPEISE

Pikante schwäbische Biersuppe mit Roggencroûtons

ZWISCHENGANG

Bunter Salatteller mit Karotten, Spitzkohl und Tomaten

HAUPTGANG

Bunte Gemüseauswahl an Kräuterkartoffeln mit Käse überbacken

DESSERT

Mousse au Chocolat im Gläschen mit Sahne

KÄSE

Kleine Vesperplatte mit Käsewürfeln, Salzstangen und frischen Trauben