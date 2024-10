von Agatha Christie | Eine Produktion von Theater Mélange (gemischte Theatergruppe des Salier Gymnasiums)

Die despotische Matriarchin Mrs. Boynton hält ihre Familie in einem eisernen Griff. Doch als sie plötzlich tot aufgefunden wird, wird klar, dass jemand aus ihrem engsten Kreis bereit war, sie zu stoppen. Wer ist der Mörder? Und was trieb ihn zu dieser Tat? Glücklicherweise ist Oberinspektorin Carbery zur Stelle, um sich des kniffligen Falls anzunehmen. "Der Tod wartet" ist ein fesselndes Stück, das die Zuschauer auf eine emotionale Reise durch die Dunkelheit menschlicher Beziehungen mitnimmt. Es ist eine Geschichte voller Intrigen und Geheimnisse, über Macht, Manipulation und die Suche nach Freiheit, die tief in die menschliche Psyche eindringt und die Zuschauer bis zum Schluss in Atem hält.

Eine Veranstaltung des Salier Gymnasiums Waiblingen.