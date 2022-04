Der Tragetuchhersteller Didymos

Lassen Sie sich bei der Museumspause überraschen von kurzweiligen Eindrücken aus der Ausstellung. Der Blick auf Museumsdinge bringt die Geschichte der Stadt und ihrer Persönlichkeiten nahe.

In der Museumspause am 4. Mai erzählt Tina Hoffmann, Geschäftsführerin des Tragetuchherstellers DIDYMOS, wie es ein Baby-Tragetuch in die Dauerausstellung „300 Jahre – 300 Dinge: Planstadt Ludwigsburg“ geschafft hat. Dass Babys getragen werden, war Anfang der 70er Jahre in Deutschland nicht üblich oder präsent. Als erster Anbieter in Europa fertigte die Firma DIDYMOS ab 1972 Babytragetücher und stieß damit zunächst auf Ablehnung und wenig Akzeptanz. Wie sich das im Laufe der Jahre zu einer Erfolgsgeschichte geändert hat und welche Rolle dabei das Internet spielte, erfahren Sie bei einem kurzweiligen Einblick zu diesem besonderen Objekt aus der Dauerausstellung.

Eine Anmeldung ist bis zum 3. Mai unter museum@ludwigsburg.de erbeten. Die Plätze sind begrenzt.