Der Traumberuf für mein Kind

Die Berufswahl ist eine herausfordernde Zeit – auch und gerade für Eltern. Mütter und Väter fragen sich, welches der richtige Beruf für ihr Kind ist, ob eine weiterführende Schule besser als der Start in eine Ausbildung wäre oder wie sie herausfinden können, welche Berufe zum Kind passen. Im Online-Workshop der Agentur für Arbeit erklärt der Berufsberater Harald Bender, wo sich interessierte Eltern informieren können, welche Termine man im Blick haben sollte und wo man sich regelmäßig updaten kann.

Der Workshop findet am Mittwoch, 27. Oktober 2021, von 18:00 - 19.30 Uhr statt. Die Veranstaltung ist kostenlos und Teil der Reihe „Next Level - finde deinen Weg“. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, ist eine Anmeldung erforderlich: Per E-Mail an Ludwigsburg.BCA-Veranstaltungen@arbeitsagentur.de oder telefonisch unter 07141 / 137 -426/ -427. Die Teilnehmenden benötigen ein internetfähiges Endgerät (Smartphone/ Tablet/ Laptop/ Rechner). Die Einwahldaten zum Portal werden mit der Anmeldebestätigung mitgeteilt.

INFO:

Wer einen Beratungstermin bei der Berufsberatung möchte, kann diesen per E-Mail unter Ludwigsburg.Berufsberatung@arbeitsagentur.de vereinbaren. Möglich ist auch eine telefonische Terminvereinbarung unter 07141 137 271. Gerne kann auch ein Termin für eine Videoberatung vereinbart werden.

Weitere Online-Veranstaltungen der Vortragsreihe:

• 11.11.2021 | 16:30 Uhr - 18:00 Uhr | Wunschberuf finden und wenn ja, wie viele?

• 16.11.2021 | 18:00 - 19:30 Uhr | Lass MINT in dein Leben - Chancen und Vielfalt der

MINT Berufe.

• 24.11.2021 | 17.00 - 18.30 Uhr | Über eine weiterführende Schule zum Traumberuf?

• 02.12.2021 | 16:00 - 17:30 Uhr | Zurück in die Zukunft – Wie sich Berufe verändern.

• 08.12.2021 | 18:00-19:30 Uhr | Abi spezial: Go for Gold! - Mein Karriereplan

• 18.01.2022 | 18:00 – 19:30 Uhr I Hilfe, mein Kind macht Abi!

• 26.01.2022 | 18:00 – 19:30 Uhr I Hilfe, mein Kind macht Abi! *Wiederholung*