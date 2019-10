Abraham B. Jehoshua gilt neben David Grossman und dem kürzlich verstorbenen Amos Oz als wichtigste Stimme der hebräischen Gegenwartsliteratur. »Der Tunnel«, sein jüngst von Markus Lemke ins Deutsche übertragener Roman, erzählt mit Humor und Hingabe vom 72-jährigen Zwi Luria.

Er blickt auf ein erfolgreiches Berufsleben als Ingenieur zurück, hat erwachsene Kinder, und die Liebe zu seiner Frau Dina, einer Kinderärztin, ist noch immer tief. Als er plötzlich Schwierigkeiten mit der Erinnerung hat und der Computertomograph eine winzige Atrophie der Hirnrinde zeigt, ist das ein Schock. Doch Dina ermutigt ihn, noch einmal beruflich tätig zu werden, und so macht er statt einer Reise ins Vergessen eine Reise zu sich selbst – und in die Wüste. Und überraschend öffnet sich ihm noch einmal das Leben, in dem ein Tunnel und ein kleines palästinensisches Mädchen ins Zentrum rücken. Ein Roman von großer Tragweite und eine zärtliche Hymne an die Liebe, die kein Alter kennt. Abraham B. Jehoshua, geboren 1936, stammt aus Jerusalem. 1972 nahm er einen Ruf an die Universität Haifa an und lehrt dort seitdem Vergleichende Literaturwissenschaft und Hebräische Literatur. Seine Stücke, Erzählungen, Essays und Romane wurden in über 30 Sprachen übersetzt und vielfach verfilmt und ausgezeichnet.

Veranstaltungsreihe: Jüdische Kulturwochen

Lesung und Gespräch

Moderation: Anat Feinberg

In Zusammenarbeit mit dem Forum für jüdische Kultur und Bildung e.V.