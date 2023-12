„Der Umweltjournalist“ – Ein Abendessen mit Werner Eckert

Geboren auf einem Bauernhof in Rheinhessen, ist er mit viel Arbeit im Stall und auf dem Feld, aber später auch mit gutem Silvaner aus Opas Keller groß geworden. Bereits als Student, der in Mainz Publizistik, Geschichte und Soziologie als M.A. abschloss, arbeitete er bei einem kommunalen Wochenblatt mit sowie als Freier Mitarbeiter bei der „Allgemeinen Zeitung Mainz“. Ab 1984 war Eckert beim damaligen SWF in Mainz zunächst in der Redaktion Landfunk tätig, bevor er 1998 die Leitung der SWR-Umweltredaktion übernahm, die er erst vor Kurzem abgab. Weltweit war ein in dieser Zeit als ARD Radio-Korrespondent bei Klima- und Umweltkonferenzen im Einsatz, kommentierte umweltpolitische Entscheidungen und Entwicklungen auch für die „Tagesthemen“ der ARD und entwickelte Podcasts und die Fernsehsendung „KlimaZeit“ (auf Tagesschau24). Nicht alarmistisch, jedoch mit der gebotenen Ernsthaftigkeit und großer Expertise engagiert er sich gegen Klimawandel und Umweltzerstörung.

Journalistisches „Spielbein“ ist ihm das Thema „Wein“, viele Jahre in der Sendung „Kaffee-oder-Tee?“ im SWR-Fernsehen und 25 Jahre lang mit der Kolumne „SWR1-Weinmann“ in Rheinland-Pfalz. Seit 3 Jahren gibt es auch einen Podcast dazu.

Der Journalist Joachim Kreibich interviewt Werner Eckert zwischen den Gängen eines nachhaltig produzierten Menüs mit vier Gängen.

-JETZT KARTEN SICHERN (JE 90,00 € inkl. Eintritt und 4-Gang-Menü)-

Kartenreservierungen unter Angabe Ihres Namens, Anschrift, Mobilnummer und Email-Adresse an: puchanthomas@outlook.de / Betreff: Ein Abendessen mit Werner Eckert 17.01.2024

-Dies ist eine Veranstaltung des Forums Nachhaltigkeit Nehren (FNN), das getragen wird vom Bündnis nachhaltige Mobilität Steinlachtal e.V. und dem SPD-Ortsverein Nehren-