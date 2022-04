Die Diskothek »Black Mustang« schrieb jahrzehntelang Reutlinger Diskothekengeschichte. Auch NDW-Stars wie Peter Schilling kamen gerne zu Heinz Bertsch an die Lindachstraße. Der Reutlinger hat 35 Jahre lang für den guten Ton in der Disco-Szene der Achalmstadt gesorgt. Jetzt bringt er wieder starke Tribute-Bands auf die Bühne. Abba Dream faszinieren das Publikum, mit wundervollen Abba Songs, die sie in ihrem eigenem lustigen und einzigartigen Stil präsentieren. Die Show ist bekannt für ihre musikalische Exzellenz, authentische Stimmen und originelle Kostüme. Dies ist der unterhaltsamste Tribut to Abba.

»Abba Dream«, Sa. 28. Mai, 20 Uhr, Christuskirche, Reutlingen,

Verbilligter Kartenvorverkauf für Veranstaltungen am 28.05.2022, 19,- Euro zzgl. VVK, Abendkasse 23,- Euro. Tickets: GEA-ServiceCenter 07121/302-210

Tickets gibt es auch hier: easyticket.de, eventim.de