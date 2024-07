Der Uracher Wasserfall - Geologie und Landschaft

Der Uracher Wasserfall ist eines der schönsten Naturschauspiele der Schwäbischen Alb. Hier stürzt der Brühlbach in 37 Meter freiem Fall über eine Tuffsteinkante ins Tal und fließt über ein steil abfallendes, bemoostes Kalktuffpolster weiter, das sich das Wasser ebenso wie die Sturzkante selbst erschaffen hat. Das beliebte Ausflugsziel ist ein typisches Beispiel für geologische Vorgänge in einer vom Kalk dominierten Landschaft, den sogenannten Karst. Als eines der größten zusammenhängenden Karstgebiete in Deutschland besitzt die Schwäbische Alb einen großen Reichtum an Karstformen. Wie sie entstanden und die Landschaft prägen, wird auf einem Rundgang erläutert.