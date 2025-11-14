Informativer Gefühlsabend nach dem Comic von Liv Strömquist · Bühnenfassung von Insa Jebens, ab 16 Jahre, Uraufführung.

„What does love mean?“

„Was ist das eigentlich mit der Liebe?“, fragt sich mancher Mensch im Laufe seines Lebens und schlägt sich dann mit einigen Problemen herum. Im Sommer 2018 hat die Schauspielerin Insa Jebens den just auf Deutsch erschienen Comic „Der Ursprung der Liebe“ von Liv Strömquist gelesen, viele kleine „Ahas!“ von sich gegeben und dabei oft gelacht und auch geweint.

Erforscht wird die Entstehung des Begriffs „Liebe“, wie wir ihn heute kennen, und warum wir seinetwegen so oft mit bestimmten Erwartungen zu kämpfen haben. Theorien verschiedener Soziolog*innen und Psycholog*innen werden vorgestellt und treffen auf Beispiele aus der Popkultur. Diese oft sehr amüsanten Geschichten erzählt und teilt die Schauspielerin Insa Jebens in einem „Informativen Gefühlsabend“.

Liv Strömquist, geboren 1978 in Lund, Schweden, ist studierte Politikwissenschaftlerin und eine der einflussreichsten feministischen Comiczeichnerinnen. In „Der Ursprung der Liebe“ geht sie einer Reihe von Fragen nach, wie: Was ist innerhalb einer Beziehung erlaubt und was nicht? War Ronald Reagans Frau Kommunistin? Und war Prinz Charles in Diana verliebt?