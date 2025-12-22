Der Vater eines Soldaten

Ein tiefgründiges, emotionales und humanistisches Meisterwerk, das die Schrecken des Krieges durch die Augen eines einfachen georgischen Bauern beleuchtet, ein unvergessliches Denkmal für die Menschlichkeit, die selbst in den dunkelsten Stunden des Konflikts nicht verloren geht.

Der Vater des Soldaten erzählt die berührende Geschichte eines georgischen Winzers, der sich während des Zweiten Weltkriegs auf eine ungewisse Reise begibt: Als er erfährt, dass sein Sohn im Krieg verwundet wurde, verlässt er sein Dorf, seine Arbeit und alles, was er kennt, um ihn zu finden.

Was folgt, ist eine eindrucksvolle Odyssee quer durch die Wirren des Krieges – voller Menschlichkeit, Verzweiflung, Hoffnung und unerschütterlicher Vaterliebe. Zwischen Soldaten, Frontlinien, Chaos und Zerstörung bleibt er seiner Suche treu und kämpft unbeirrbar gegen ein Schicksal an, das größer ist als er selbst.

Der Film gilt als Meilenstein des georgischen Kinos: poetisch, tief bewegend und zeitlos.

Ein Werk über Liebe, Mut und die unzerstörbare Bindung zwischen Vater und Sohn — und gleichzeitig ein kraftvolles Anti-Kriegs-Statement, das noch heute Gänsehaut auslöst.