"Der verkaufte Großvater" – Komödie von Anton Hamik in schwäbischer Fassung

Die deftig-turbulente Komödie des österreichischen Schriftstellers Anton Hamik um einen nur scheinbar vertrottelten Großvater, der mit Witz und Geschick einem hinterhältigen Rosshändler die Stirn bietet, ist ein vielgespielter Klassiker des Volkstheaters und eine pointensprühende Feier von Bauernlist und Bauernschläue. Für das Theater Lindenhof Melchingen hat Franz Xaver Ott das Stück jetzt kongenial ins Schwäbische übertragen und Regie-Altmeister Siegfried Bühr hat es höchst vergnüglich in Szene gesetzt.