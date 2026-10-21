Der verkaufte Großvater

Ein Großvater wird wie ein Stück Vieh verkauft – doch der Alte weiß sich zu wehren! Eine Komödie voller Witz, Bauernschläue und überraschenden Wendungen.

Der Großvater lebt auf dem Hof seines Schwiegersohnes, der allerlei Scherereien mit ihm und der finanziellen Situation hat. Jetzt kündigt auch noch die Magd, weil sie die Unverschämtheiten des Großvaters nicht mehr aushält. Derweil versucht ein wohlhabender Rosshändler, seine Tochter mit dem Sohn des Hofes zu verheiraten, was zumindest die Schuldenlast abwenden könnte. Aber der Sohn willigt nicht ein, da er die Braut gar nicht kennt. Der Rosshändler ist auch nicht in altruistischer Absicht unterwegs, er hatte gehört, dass der Großvater zwei Häuser besitzen soll, und so überredet er den Bauern, ihm den Großvater für geringes Geld zu überlassen. Er hofft, nach dem Ableben des Großvaters Erbe zu werden. Diese Rechnung hat er aber ohne den gewitzten alten Herrn gemacht. Der ist nämlich so gut wie jeder Situation gewachsen und nie um eine Antwort verlegen.