Der Löwe entdeckt in der Savanne eine Löwin die ihm sehr gefällt, er traut sich jedoch nicht sie anzusprechen. Er möchte ihr zuerst einen Brief schreiben, allerdings kann er nicht schreiben. Ob es dem Nilpferd beim Tauchen nach Algen gelingt die richtigen Worte für die Löwin zu finden oder nicht erfährst du in dem Theaterstück der ehemaligen Erzieher Klasse aus Crailsheim.