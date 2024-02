Der verrückte Jourdain

Ein Blick in die Geschichte:

Der wohlhabende, aber ziemlich einfältige Geschäftsmann Monsieur Jourdain in Paris möchte gern ein Adelsangehöriger werden, da ihm sein bürgerliches Dasein missfällt. Um sich als künftiger adeliger Edelsherr zu bilden, stellt er einen Musiklehrer, einen Tanzlehrer, einen Fechtmeister, einen Philosophen und auch einen Schneider ein. Seine hübsche Tochter Lucile will er zur Marquise machen, indem er versucht, sie mit einem Edelmann zu vermählen. Lucile liebt aber Cléonte, einen gutbürgerlichen Kaufmann, den sie gegen den Willen des Vaters heiraten will. Das Schicksal rund um den frömmelnden Jourdain nimmt seinen Lauf.