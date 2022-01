Der Verschwörung auf der Spur?

Der deutsche Staat ist lediglich eine Firma, das englische Königshaus steht an der Spitze einer Illuminaten-Verschwörung und Bill Gates arbeitet an der Reduktion des Bevölkerungswachstums durch Impfungen.

Die Glaubenswelten von Verschwörungstheoretikern umfassen oftmals einen bunten Strauß an kruden Behauptungen und allerlei Fantastereien. Was sind jedoch die Funktionsweisen und Argumentationsstrukturen, die hinter solchen Theorien stecken, was verfängt daran und wie können wir mit Menschen umgehen, die diesen verfallen sind?

Mit wissenschaftlichen Definitionen und neuesten Erkenntnissen sowie mit konkreten Handlungstipps versucht der Vortrag ein verworrenes Thema zu entwirren.