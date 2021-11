Der Vierte König

Zwei Händler treffen sich in der Wüste. Der eine ist Hafif, der Geschichtenerzähler. Der andere ist Rafsan, der Kamelhändler. Naja, eigentlich ist er ein Gauner, der gerne dasselbe Kamel zweimal verkauft. Was tut man so, mitten in der Nacht, unter dem Sternenhimmel?

Man erzählt sich Geschichten! Vom seltsamen König Midas, der Steine in Gold verwandelte. Von 99 Goldstücken, die einem armen Diener nicht reichten zum Glücklichsein. Und vom Vierten König, der mit drei wertvollen Geschenken nach Bethlehem auszog und nie dort ankam. Mit dem Märchen vom Geben und Nehmen, Haben und Glücklichsein laden die beiden Schauspieler ein zum Nachdenken über das Loslassen und den Mut zur Veränderung.

Dauer ca. 45 Minuten

KiTZ Theaterkumpanei

Spiel: Peer Damminger, Patrick Twinem

Regie und Text: Bärbel Maier

Musik: Hisham Haeyk