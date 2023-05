In der Zeit der zunehmenden öffentlichen Anerkennungen HAP Grieshabers wandte sich der Heidelberger Verleger Wolfgang Rothe im September 1958 an den Künstler und bat um einen Beitrag für eine Graphikkollektion. Aus dieser Anfrage erwuchs eine rege Korrespondenz mit teils aufwändig gestalteten Malbriefen Grieshabers. Die Ausstellung im Kunstmuseum Reutlingen | Spendhaus geht den Hinweisen in den Briefen nach, indem hier erwähnte Werke des Künstlers in den Kontext seines umfangreichen künstlerischen Œuvres gesetzt werden. Die Auswahl der ausgestellten Werke reicht von 1958 in das Jahr 1964 – seiner dritten Teilnahme an der documenta in Kassel.