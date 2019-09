Der von den Löwen träumte & Wie ich Klavier spielen lernte

Hanns-Josef Ortheils neuer Roman »Der von den Löwen träumte« folgt Ernest Hemingway, dem »Magier mit den schlichten Hauptsätzen und dem Gespür für alles Sinnliche«, so Ortheil über den großen amerikanischen Schriftsteller. Als Hemingway 1948 nach Venedig reist,ist er in einer schweren Krise.

Starke Depressionen haben dazu geführt, dass er lange keinen Roman mehr veröffentlicht hat. In der Einsamkeit eines Landhauses in der Lagune versucht er, wieder zurück zum Schreiben zu finden. Halt gibt ihm die Freundschaft zu einem jungen Fischer, der ihn auf der Entenjagd begleitet. Aber auch die Liebe zu einer achtzehnjährigen Venezianerin führt ihn ins Leben zurück. Langsam entsteht ein Venedig-Roman, während der junge Fischer die Atmosphären einer ganz anderen Geschichte wittert: Die von einem alten Mann und seiner Liebe zum Meer. Auch wird Hanns-Josef Ortheil einen Einblick in sein jüngst im Insel Verlag erschienenes Buch »Wie ich Klavier spielen lernte« geben. Seine Romane wurden in mehr als zwanzig Sprachen übersetzt, er lebt in Stuttgart. Für das Literaturhaus kuratierte er von Beginn an literarischperformative Reihen wie »Ortheils Monologe« oder das »Stuttgarter Journal«.