Der Vorlesefrisör

Stadtbücherei Wertheim Bahnhofstraße 1, 97877 Wertheim

Die Stadtbücherei hat den Münchner Vorlesefriseur Danny Beuerbach engagiert: Wer ihm vorliest, bekommt währenddessen einen neuen Haarschnitt.

Nähere Infos folgen bald.

Zu Danny Beuerbach: Nach seiner Ausbildung zum Friseur bereiste Danny Beuerbach die Welt. Er arbeitete in renommierten Salons und machte sich als #speedcutter & Festival-Friseur einen Namen. Heute lebt er als freiberuflicher Hairstylist in München und tourt als #vorlesefriseur regelmäßig durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Sein Kinderbuch „Der magische Frisör“ ist im Ravensburger Verlag erschienen.

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Stadtbücherei Wertheim Bahnhofstraße 1, 97877 Wertheim
Kinder & Familie
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