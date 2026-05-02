Der Vorlesefrisör

Die Stadtbücherei hat den Münchner Vorlesefriseur Danny Beuerbach engagiert: Wer ihm vorliest, bekommt währenddessen einen neuen Haarschnitt.

Nähere Infos folgen bald.

Zu Danny Beuerbach: Nach seiner Ausbildung zum Friseur bereiste Danny Beuerbach die Welt. Er arbeitete in renommierten Salons und machte sich als #speedcutter & Festival-Friseur einen Namen. Heute lebt er als freiberuflicher Hairstylist in München und tourt als #vorlesefriseur regelmäßig durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Sein Kinderbuch „Der magische Frisör“ ist im Ravensburger Verlag erschienen.