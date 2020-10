nach dem Roman von Bernhard Schlink

Bühnenfassung von Mirjam Neidhart

in Zusammenarbeit mit Bernhard Schlink

Württembergische Landesbühne Esslingen

Heidelberg, 1958. Der fünfzehnjährige Michael Berg leidet an Gelbsucht. Als er sich auf dem Heimweg bei strömendem Regen in einem Hauseingang übergibt, kommt ihm eine Frau zu Hilfe und bringt ihn nach Hause. Um sich bei ihr zu bedanken, stattet Michael ihr nach seiner Genesung einen Besuch ab, der jedoch abrupt endet, als er die Frau beim Umziehen beobachtet. Wenige Tage später sucht er die Frau namens Hanna erneut auf und die beiden schlafen miteinander. Eine ungleiche Beziehung beginnt, zu deren Ritualen neben einem gemeinsamen Bad bald auch gehört, dass Michael Hanna, die einundzwanzig Jahre älter ist als er, vorliest. Eines Tages ist Hanna plötzlich verschwunden. Sieben Jahre später sieht Michael, der inzwischen Jura studiert, sie im Gerichtssaal wieder. Es stellt sich heraus, dass Hanna im Nationalsozialismus KZ-Aufseherin war und zudem verantwortlich sein soll für den Tod hunderter Häftlinge. Im voranschreitenden Prozess muss Michael beobachten, wie sich Hannas Lage mit jeder Aussage verschlechtert und ist selbst hin- und hergerissen in seinen Gefühlen für sie. Als Michael erkennt, dass Hannas Verhalten im Prozess und auch während ihrer Beziehung nur dadurch zu erklären ist, dass sie weder lesen noch schreiben kann, verändert sich sein Blick auf sie und die gemeinsame Zeit erneut…

Bernhard Schlinks 1995 veröffentlichter Roman „Der Vorleser“ wurde in über 40 Sprachen übersetzt und zu einem weltweiten Bestseller. Lakonisch und zugleich einfühlsam erzählt er die Geschichte einer gegenseitigen Abhängigkeit und reflektiert mit seinen fein gezeichneten Figuren die Menschen als moralisch empfindende und denkende Wesen im Angesicht der Verbrechen des Holocaust.