Der 15-jährige Michael Berg verliebt sich im Heidelberg der fünfziger Jahre in die mehr als doppelt so alte Straßenbahnschaffnerin Hanna Schmitz.

Einen Sommer lang haben die beiden eine leidenschaftliche Affäre. Zu den Ritualen ihrer täglichen Treffen gehört es, dass Michael seiner Geliebten Weltliteratur vorliest. Dann verschwindet Hanna plötzlich, um acht Jahre später unerwartet wieder in Michaels Leben aufzutauchen. Als junger Jurastudent verfolgt er einen Naziprozess. Auf der Anklagebank sitzt Hanna, die sich als ehemalige KZ-Aufseherin entpuppt und verantwortlich sein soll für den Tod Hunderter Häftlinge. Mit der Bühnenfassung des 1995 veröffentlichten, 2009 mit Kate Winslet verfi lmten und mittlerweile in mehr als 40 Sprachen übersetzten Weltbestsellers „Der Vorleser“ sollte die Württembergische Landesbühne Esslingen bereits in der Spielzeit 2020/21 bei uns zu Gast sein. Aufgrund der Corona-Pandemie mussten wir verschieben – und uns gedulden. Wir können es kaum erwarten, bis diese spannende Produktion endlich zu uns in die Stadthalle kommt!