Der Vorname

Elisabeth hat für ihren Mann Pierre, einen Literaturprofessor und gemeinsame Freunde ein aufwendiges „marokkanisches Buffet“ zubereitet, denn es gibt etwas zu feiern!

– Erwartet werden Elisabeths Freund aus Kindertagen, der Posaunist Claude und Elisabeths Bruder Vincent, der seit ihrer Jugendzeit mit Pierre befreundet ist. Dann ist da noch Anna, die Lebensgefährtin von Vincent – mit ihr kommt der Anlass des Treffens ins Haus:

Vincent und Anna erwarten männlichen Nachwuchs!

Der Abend nimmt eine unangenehme Wendung, als die Antwort auf die Frage, welchen Namen sich die angehenden Eltern für ihren Sohn ausgesucht haben, die Zuhörer in ihren modernen Grundfesten erschüttert: „Adolphe“ soll er heißen, darin sind sich Anna und Vincent einig. Es entbrennt eine heftige Diskussion, in der Vincent keine Antwort schuldig bleibt, dadurch immer mehr Geheimnisse aller Anwesenden ans Licht kommen und letztlich die wahre Meinung hinter den Masken der Höflichkeit freigelegt wird.

Zwischen schwarzem Humor und gesellschaftspolitischen Fragen nimmt diese schwarze, französische Komödie von Matthieu Delaporte und Alexandre de la Patellière den Zuschauer mit in die Abgründe einer Familie und stellt dabei subtil die Frage danach, was in zwischenmenschlichen Beziehungen (wirklich) wichtig ist.