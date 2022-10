Geliebter Lügner

An einem Abend im Theater wird der Autor George Bernard Shaw (1856-1950), vor allem bekannt durch seine Dramatisierung Pygmalion, der Roman eines Blumenmädchens, das später zur Vorlage für den Musical-Hit My Fair Lady werden sollte, von Stella Patrick Campbells (1865-1940) Bühnenpräsenz verzaubert. Sein Verlangen, sie – eine der größten und erfolgreichsten Schauspielerinnen ihrer Zeit – in einem von ihm geschriebenen Stück zu sehen, ist der Beginn dieser außergewöhnlichen und innigen (Brief-)Freundschaft.

Über 40 Jahre schrieben sich Shaw und Campbell Briefe – verehrend, ehrlich, traurig und nachdenklich. Ihre Themen betrafen nicht nur das eigene Leben, sondern auch die politischen und gesellschaftlichen Veränderungen der damaligen Zeit. Am Ende des Abends zeigen sich erschreckende Parallelen zwischen damals und heute…