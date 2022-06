Der Wald stirbt ab - Was geht mich das an?

Dürre, Hitze, Borkenkäfer - den baden-württembergischen Wäldern geht es schlecht.

Ausgehend von den vielerorts angefallenen Sturmholzmengen aus dem Sturmtief vom Januar des Jahres 2018 und in Verbindung mit der trocken-heißen Witterung wurde die Entstehung von vertrocknenden Bäumen und den daraus folgenden Borkenkäferpopulationen extrem begünstigt. In den zurückliegenden Jahrzehnten sind die Wälder zwar naturnäher, vielfältiger und klimastabiler geworden und baumarten- und strukturreiche Wälder können gut auf extreme Wetterereignisse reagieren, aber nur bewirtschaftete und strukturreiche Wälder mit einem gewissen Anteil an stehendem und liegendem Totholz seien ideale Lebens- und Rückzugsräume für viele Tier- und Pflanzenarten, betonte Minister Peter Hauk bei der Veröffentlichung des Waldzustandsberichts 2018.

In einer interessanten Waldbegehung wird uns der Revierförster, Herr Gugel, diese Sachverhalte vor Ort zeigen, erklären und zur Diskussion anregen.

Treffpunkt: 13:30 Uhr, Skihütte Weiler, Furtlepaß

Referenten: Herr Revierförster Gugel, Hans H. Rademann

Anmeldung erforderlich