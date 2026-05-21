Der Wald und seine Gäste

Ein interaktives Stationentheater im Wald für Kinder ab 6 Jahren

Begleitet von Musik und Liedern begeben wir uns mit den Hütern der Erinnerungen auf eine Reise ins Herz des Waldes. Wir suchen gemeinsam an geheimnisvollen Orten nach dem Glück, das in den kleinsten, unscheinbarsten Dingen liegt: im Schattenwurf eines Blattes, im Meeresrauschen des Laubes, im erdigen Duft der Moose. Mit unseren Liedern locken wir die verborgenen Wesen des Waldes. Ein sinnliches Theatererlebnis voller Musik, Magie und Mitmachmomente.

Treffpunkt: Haus des Waldes Degerloch.

Die Veranstaltung findet unter freiem Himmel, abseits der Wege statt (nicht barrierefrei). Bitte festes Schuhwerk und wetterfeste Kleidung mitbringen. Moderate Feuchtigkeit halten wir aus. Bei voraussagbarem starken Regen (oder gar Unwetter) sagen wir die Veranstaltung ab und erstatten natürlich das Geld zurück. (Bitte schauen Sie auf unsere Website). Bei Regen, der während der Vorstellung einsetzt, halten wir uns in dieser Hinsicht an die 30 Minuten-Schwelle. Ab 30 Minuten Spielzeit entfällt der Anspruch auf Erstattung. Wir bitten um ihr Verständnis.