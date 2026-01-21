Der Weg des Bösen

In den Fängen der Kriminalität.

Jasmin van Barona wird seit Jahren international gesucht, weil sie unter vielfachem Mordverdacht steht, obwohl sie daran keinerlei Schuld trägt. Ihr blieb also keine andere Möglichkeit, als sich in der Unterwelt zu verstecken und durch kriminelle Machenschaften ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Inzwischen plant sie einen letzten großen Raubzug, bevor sie sich für den Rest ihres Lebens zur Ruhe setzen kann. Also tüftelte sie einen nahezu perfekten Plan aus und rekrutiert Ganoven, die gegen Bezahlung zum Gelingen ihres Plans beitragen sollen.

Zunächst scheint alles gut zu laufen, doch Jasmin hat weder mit der mangelnden Erfahrung ihrer angeheuerten Arbeiter noch mit dem strafversetzten Hauptkommissar, den sie noch von früher kennt, gerechnet, sodass sie nun mit aller Kraft gegen das endgültige Scheitern ihres Plans ankämpfen muss.