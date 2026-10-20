Der Weg des Dalai Lama

Live-Vortrag, 35 Jahre fotografiert von Manuel Bauer.

Seit Anfang der 1990er-Jahre begleitet der Schweizer Fotograf Manuel Bauer den 14. Dalai Lama mit seiner Kamera. In seinem Live-Vortrag präsentiert er eindrucksvolle Fotografien und persönliche Erlebnisse aus mehr als drei Jahrzehnten an der Seite des geistlichen Oberhaupts Tibets. Die Bilder entstanden auf Reisen rund um den Globus und zeigen offizielle Begegnungen ebenso wie persönliche Momente. Ergänzt werden sie durch Einblicke in die Geschichte Tibets, die Flucht des Dalai Lama und seine Botschaften von Mitgefühl, innerem Frieden und Menschlichkeit. Ein bildgewaltiger Vortrag voller außergewöhnlicher Begegnungen und Perspektiven.

Manuel Bauer dokumentiert seit über 35 Jahren das Leben des 14. Dalai Lama. In dieser Zeit erhielt er Zugang zu offiziellen Reisen und Begegnungen, aber auch zu persönlichen Momenten, die ein besonderes fotografisches Porträt entstehen ließen.

Sein Vortrag führt von den Flüchtlingslagern tibetischer Exilgemeinschaften in Indien in entlegene Regionen des Himalayas sowie nach Japan, in die Mongolei und nach New York. Dabei berichtet Bauer von seinen Erfahrungen und Erlebnissen auf diesen Reisen.

Neben seinen Fotografien thematisiert er die Geschichte Tibets und die Flucht des Dalai Lama ins Exil. Zugleich vermittelt der Vortrag die Botschaften von Mitgefühl, innerem Frieden und Menschlichkeit, die das geistliche Oberhaupt Tibets seit vielen Jahren vertritt.

Die Kombination aus persönlichen Erzählungen und außergewöhnlichen Bildern eröffnet Einblicke in eine Welt zwischen Spiritualität, Politik und Menschlichkeit und macht den Abend zu einer besonderen Live-Reportage.