Gefährliche Liebschaften im Ruhrgebiet: Wir befinden uns in Zeiten des Ruhrkampfes, kurz nach dem ersten Weltkrieg. Ein Schmuggler setzt seine Frau darauf an, dem Leutnant schöne Augen zu machen, der kurz davor ist den Schmuggler zu überführen. Dieser ist verdächtig mit den „Roten" im Bunde zu stehen und sie mit Waren und Waffen zu versorgen – ein gefundenes Fressen für den Leutnant, der in der Verhaftung seine Karrierechance wittert. Doch er hat nicht mit den Verführungskünsten des „Weibsteufels" gerechnet... Eine amour fou im Ruhrgebiet bahnt sich an!

Karl Schönherrs am 6. April 1915 im Johann Strauß-Theater in Wien uraufgeführtes Drama Der Weibsteufel ist ein rabiates Stück Volkstheater, eine Strindbergiade. Archaisch in seiner Struktur, aber zugleich von einem sehr feinen Gespür für Psychologie ist Der Weibsteufel eine schwarze erotisch prickelnde Emanzipations-Geschichte, klassisches Drama und nervenzerfetzender Psycho-Thriller zugleich: Unerbittlich wie bei einer Tragödie läuft alles auf das düstere Ende zu.

Aber es ist nicht das Schicksal, das die Menschen in Unheil verstrickt, die Menschen verstricken sich selbst in ihren Intrigen.

Die Neukonzeption von glassbooth verlegt den „Alpenkrimi“ ins Ruhrgebiet zur Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, die mundartliche (bayerische) Textvorlage ist von Regisseur Jens Dornheim in raues Deutsch umgeschrieben worden.

Spiel: Alexandra Lowygina, Ulrich Penquitt, Carl Bruchhäuser

Regie: Jens Dornheim

Assistenz: Annika Loomann

Bühne: Sabine Bachem

Kostüme: Dorothee Ahrens

Musik: Danny-Tristan Bombosch

Eine Koproduktion mit dem Theater im Depot Dortmund

Jens Dornheim ist eine hervorragende Übertragung in glänzendes Hochdeutsch gelungen. Die erfahrenen Theater- und TV-Schauspieler agieren großartig. Das ist Theater auf sehr hohem Niveau! RuhrNachrichten

Im Anschluss an die Vorstellung findet ein Publikumsgespräch mit dem Ensemble im KlubK statt, zu dem wir herzlich einladen!