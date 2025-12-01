Der Weihnachtshase

Oh Schreck! Der Weihnachtsmann ist krank, aber die Geschenke müssen doch rechtzeitig verteilt werden. Steht die Welt nun Kopf, weil nichts ist wie jedes Jahr? Oder finden der Weihnachtsmann und seine Köchin doch noch eine gute Lösung?

Das Tanztheater Judith Seibert erzählt mit vier Profitänzer*innen eine herrlich schräge Weihnachtsgeschichte zum Lachen, Träumen und Mitfiebern. Mit verschiedensten Tanzstilen, von klassischem Ballett, über Jazzdance bis zum Tango, bringen sie die Geschichte auf Trab. Da steppt sogar das fleißige Rentier übermütig über die Bühne, wenn es für den kranken Weihnachtsmann einspringen möchte. Aber schließlich hat nur einer Zeit, den Weihnachtsmann zu vertreten. Ob die Geschichte so zu einem guten Ende findet? Bestimmt!