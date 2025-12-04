Der Weihnachtskoffer

Lieder, Gedichte und Geschichten für Kinder zur Weihnachts- und Winterzeit.

Ein Koffer, alt und groß und braun, der steht im Speicher dort im Eck. Ich würd‘ so gerne einmal schau‘ n, was in dem alten Koffer steckt. Los komm! Wir schleichen hin! -Ich weiß nicht, ob ich mich getrau‘ - vielleicht sind da Gespenster drin? Ob auch Gespenster drin sind wird an dieser Stelle nicht verraten. Auf jeden Fall ist der Koffer voll mit Liedern, Gedichten und Geschichten zur Weihnachts- und Winterzeit. Zum Mitmachen, Mitsingen, Zuschauen und Nachdenken.

Doch als schließlich das, was drin gewesen alles alles vorgelesen, gespielt, gesungen und erzählt, da fühlt der Koffer nun sich seltsam leicht und frei...

Ab 3 Jahren.