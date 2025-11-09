Der wilde Brunch

Als krönender Abschluss der 9. Bad Mergentheimer Wildwochen gibt es im wilden WALDORADO den wilden Sonntags-Brunch.

Wir starten mit dem Frühstück ab 10.00 Uhr mit frischen Brötchen, Holzofenbrot und wilden Aufstrichen, Müsli mit Waldfrüchten, Rührei mit Wildschweinschinken und Hirschsalami.

Ab 12.00 Uhr machen wir dann weiter mit Ackersalat mit Hirschschinken, Markklößchensuppe vom Hirsch mit verschiedenen Toppings, Wild-Burger, Wildbratwurst mit Kraut und Wildragout mit wilden Waldpilzen und noch wilderen Semmelknödeln. Vielleicht fällt uns da auch noch ein richtig wildes Getränk dazu ein, z. B. “Lillet mit wilden Berries” zur Begrüßung!

Inklusive: kalte und warme Speisen, frischer Brühkaffee, Tee, verschiedene Säfte und Limos und ein Gläschen Sekt/Secco oder Lillet mit den wilden Berries zur Begrüßung.