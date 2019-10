× Erweitern Hänsel und Gretel

Frei nach dem Grimm’schen Märchen.

Hänsel und Gretel werden auf Mutters Auftrag vom Vater in den Wald gebracht und finden den Weg nicht mehr zurück. Die Hexe lockt sie in ihr Häuschen und fängt sie. Den Hänsel will sie mästen und braten, Gretel muss putzen und schuften. Doch am Ende gelingt Gretel ein Trick: Sie stellt sich dumm, und als die Hexe ungeduldig wird, stößt sie sie ins Feuer und so sind die Kinder gerettet. Mit einem Schatz aus dem Haus der Hexe kehren sie zum glücklichen Vater zurück.