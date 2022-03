Der Wolf und der Löwe

Abenteuerfilm

Frankreich 2021

Regie: Gilles de Maistre

DarstellerInnen: Molly Kunz, Graham Greene, Charlie Carrick, Rhys Stack, …

Laufzeit: 100 min.

FSK ab 6

Almas Großvater ist gestorben und sie ist untröstlich. Darum entscheidet sich die junge Studentin, ihr Stadtleben erst einmal zu verlassen und dahin zurückzukehren, wo sie mit ihm gemeinsam eine wunderschöne Zeit hatte: in die Einsamkeit der kanadischen Wälder. Schon bald nach ihrer Ankunft findet sie einen kleinen Wolf, anscheinend völlig hilflos und auf sich allein gestellt. Sie nimmt ihn mit in die Blockhütte, um ihn zu versorgen. Liebevoll kümmert sie sich um ihren neuen Freund. Nur wenig später findet sie nach dem Absturz eines Privatflugzeuges ein Löwenjunges, das sich an Bord befand. Natürlich nimmt sie auch dieses unter ihre Obhut; sie kann es hier ja nicht sich allein überlassen. So wohnen ab jetzt drei sehr unterschiedliche Lebewesen in Almas Hütte, und

werden ziemlich schnell unzertrennlich. Doch der glücklichen Gemeinschaft werden bald viele Steine in den Weg gelegt: von der Forstbehörde, von einem Zirkusdirektor und von Wilderern…

Fokus des Films: der Wert der Freundschaft ohne Vorbehalte und der Wert der (unberührten) Natur.

Ein wunderbarer Mix aus Abenteuer- und Tierfilm ist Regisseur Gilles de Maistre hier gelungen. Wie schon in seinem Film „Mia und der weiße Löwe“ setzt er erneut auf Authentizität und Realismus. Zwei Jahre drehte er an landschaftlich beeindruckenden Originalschauplätzen im Nordosten des kanadischen Québecs. Für die eher an eine Doku erinnernden wahrhaftigen Tieraufnahmen zeichnen sich die beiden erfahrenen Tiertrainer Kevin Richardson und Andrew Simpson verantwortlich, die auf die Arbeit mit Wölfen und Löwen spezialisiert sind. Ihre Kamera ist es, die die allmähliche Annäherung der beiden Tiere deutlich macht.