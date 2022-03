A Hero – Die verlorene Ehre des Herrn Soltani

Iran 2021

Regie: Asghar Farhadi („Nader und Simin“)

DarstellerInnen: Amir Jadidi, Sarini Farhadi, Fereshteh Sadre Orafaee, Sahar Glodust, …

Laufzeit: 127 min.

FSK n.v.

Erneut beschäftigt sich ein Film von Asghar Farhadi (Regisseur von „Nader und Simin – Eine Trennung“, „Le Passé – Das Vergangene“ und „Offenes Geheimnis“) ambivalent mit ethischen Fragen. Und wieder beobachtet der preisgekrönte Filmemacher sehr genau und voller Sympathie allzu menschliche Schwächen. Rahim hat Schulden gemacht, die er nicht bezahlen konnte und musste dafür ins Gefängnis. Als seine Freundin Nazanin (übrigens die Tochter des Regisseurs) eine Tasche mit Goldmünzen findet, glaubt er an ein Wunder: Er könnte sich damit freikaufen, Nazanin endlich heiraten und mehr Zeit mit seinem Sohn verbringen. Doch Rahim ringt mit seinem Gewissen. So beschließt er, doch den vermeintlichen Besitzer aufzufinden und die Tasche zurückzugeben. Dabei gibt er sich, um seine Freundin nicht in irgendeiner Weise zu belasten, selbst als Finder aus. Begeistert von seiner Aufrichtigkeit wird er von der Öffentlichkeit plötzlich als moralischer Held gefeiert: Er wird von der Presse interviewt, tritt im Fernsehen

auf und bekommt ein Jobangebot. Doch als nach einiger Zeit kleine Zweifel an seiner Ehrenhaftigkeit entstehen, beginnt die Anerkennung, die ihm zuteilwurde, zu bröckeln. Hat Rahim in allen Punkten die Wahrheit gesagt? Wer hat die Tasche gefunden? Wo war das? Was geschah dann? Der vor kurzem noch hochgefeierte Held muss sich rechtfertigen. Jedes falsche Wort könnte ihn die wiedergewonnene Freiheit kosten…

Eine kleine Unwahrheit, man mag nicht einmal von „Lüge“ sprechen, bedingt häufig die nächste; eine kleine Täuschung verlangt nach einer weiteren. Der eigentlich recht naive Protagonist trifft hier leider immer wieder unvorsichtige Entscheidungen, keinesfalls aus Böswilligkeit oder fragwürdigen Absichten heraus. Und die haben negative Folgen für ihn. Regisseur Asghar Farhadi dreht die Spirale auf bittere Weise immer weiter, lässt seine Figuren immer wieder Handlungen vornehmen, die nicht so ganz falsch, aber auch nicht wirklich richtig sind. So graben sie sich ein immer tieferes Loch, aus dem wieder herauszukommen fast unmöglich scheint. Wie er dieses dichte Geflecht spinnt, in dem Menschen aus an sich nachvollziehbaren Gründen doch falsch handeln, macht die besondere Qualität seiner Filme aus. Ganz nebenbei zeigt er auch einen Iran, dessen Gesellschaft ebenso sehr von den unschönen Nebenwirkungen der sozialen Medien geprägt ist wie die westliche Welt.

Ein kraftvolles Plädoyer für das Gute im Menschen und die erschütternde Bestandsaufnahme einer Gesellschaft, die genauso schnell Heldenbilder erschafft wie sie bereit ist, diese wieder zu zerstören.