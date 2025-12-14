Der Wolf und die sieben Geißlein

"Es war einmal eine alte Geiß, die hatte ihre Geißlein so lieb, wie eine Mutter ihre Kinder lieb hat ..."

Das Puppenspiel folgt dem Märchen, wie es von den Brüdern Grimm aufgezeichnet worden ist. Die Geiß, die Geißlein, der Krämer, der Bäcker, der Müller und der Wolf - hier ein zwar böser, doch liebenswert geschickter Verführer - spielen mit. Die Uhr, die Tür, der Baum, der Brunnen, die Kreide, der Sack Mehl, der Teig sind die wenigen Requisiten. Die Figuren sind individuell gestaltet, doch das einfache, märchenhaft Typische der Figuren, der Requisiten und der Handlung bleibt erhalten.

"Matthias Kuchta ist ein besonderer Künstler, der es schafft, die Kleinen mit seinen fast lebensgroßen weichen Textilfiguren in seinen Bann zu ziehen. Immer wieder werden sie in das Spiel miteinbezogen, sind nicht bloß Zuschauer, sondern werden zu einem Teil der Geschichte." (Eschweiler Nachrichten)