Der Zauberer von Oz (6+)

Einer der größten Kinderbuch-Klassiker der Weltliteratur

Ein Sturm wirbelt Dorothys Welt durcheinander, ihr Haus wird in die Luft geschleudert und in das Land Oz katapultiert. Ein Ort, an dem Hexen, Zauberer und wundersame Wesen leben. Dorothy will zurück nach Hause. Als die Gute Hexe des Nordens ihr offenbart, dass der Zauberer von Oz in der Smaragdstadt ihr helfen könne, geht Dorothy auf eine abenteuerliche Reise. Sie begegnet außergewöhnlichen Gestalten: einer Vogelscheuche, die sich nach Verstand sehnt, einem Blechmann, der sich ein Herz wünscht, und einem nach Mut suchenden Löwen. In der Hoffnung, der große Zauberer könne ihre Wünsche erfüllen, begleiten sie Dorothy. Dieser hilft ihnen nur, wenn sie die Böse Hexe des Westens besiegen. Im Angesicht der Gefahren wachsen die Gefährten über sich hinaus und erkennen, dass das, was sie sich so sehnlichst wünschen, längst in ihnen verborgen liegt.