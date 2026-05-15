Der Zauberer von Oz - Premiere

Ein gewaltiger Wirbelsturm trägt das Mädchen Dorothee in das magische Land Oz.

Verzweifelt macht sie sich auf den Weg in die Smaragdstadt, um den großen Zauberer von Oz zu bitten, ihr die Rückkehr nach Hause zu ermöglichen. Auf dem Weg in die wundersame Stadt begegnet ihr eine Vogelscheuche, die gerne einen Verstand hätte, ein Holzfäller aus Blech, der von einem Herz träumt und ein Löwe, der sehr gerne Mut hätte. Alle schließen sich Dorothee an und hoffen auf die Hilfe des großen Zauberers.

Doch bevor der Zauberer von Oz bereit ist, den Gefährten zu helfen, verlangt er von ihnen … Begleite Dorothee und ihre Freunde auf einer wunderlichen Reise voller Abenteuer und Freundschaften, mit einem großen Scharlatan, einigen Hexen, Mümmlern und ganz viel Spaß… 1900 brachte der Schriftsteller Lyman Frank Baum das Kinder buch „The Wonderful Wizard of Oz“ heraus. Für Amerika ist „Der Zauberer von Oz“ das, was „Alice im Wunderland“ für England bedeutet. Vor allem die Verfilmung aus dem Jahr 1939 mit Judy Garland als „Dorothy“ trug zu dem großen Bekanntheitsgrad der Erzählung bei.