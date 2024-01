Der Zauberer von Oz

„Welcome to Emerald City! Der große Zauberer von Oz heißt Sie in der Smaragdstadt herzlich willkommen!“ Treten Sie ein, setzen Sie die Brillen auf und erleben Sie die Reise der vier Gefährten, die böse Zauber überwinden und gute Hexen finden müssen. Und wenn Sie denken, das kommt Ihnen bekannt vor, dann liegen Sie genau richtig! Die Geschichte um Dorothy, die durch einen Wirbelsturm in das zauberhafte Land von Oz katapultiert wird, hat sich in unserer Popkultur verewigt. In der Hoffnung, der große Zauberer könne nicht nur Dorothy nach Hause bringen, sondern auch ihre Wünsche nach Verstand, Herz und Mut erfüllen, beschließen eine Vogelscheuche, ein Blechmann und ein feiger Löwe, sie auf dem Weg zu begleiten. Doch ihre Begegnung mit Oz lässt die Vier zweifeln…

In einer bunten Pop-Up Bühne inszeniert Monika Kosik mit dem Team des Jungen LTT fantastische Kämpfe gegen die West-Hexe und musikalische Höhepunkte der Gefährten, die in ihrem Abenteuer über sich hinauswachsen. Letztlich erkennen sie, dass das, was sie sich sehnlichst wünschen, längst in ihnen verborgen liegt.