Der zebrochene Krug

Gerichtstag in Huisum. Richter Adam muss den Fall von Eves zerbrochenem Krug verhandeln. Den soll Ruprecht, ihr Verlobter, zerschlagen haben. Oder war alles ganz anders? Kleists Lustspiel zeigt männlichen Machtmissbrauch in seiner bösartigen Form.

Am Prozesstag klagt Marthe Rull Ruprecht an. Er soll in der Nacht einen Krug im Zimmer ihrer Tochter Eve zerbrochen haben. Was hatte er dort überhaupt zu suchen? Dem übernächtigen Richter Adam, schwer gezeichnet von Unfällen, am Kopf voller Wunden, ist die Sache lästig. Doch Gerichtsrat Walter, der just an diesem Tag Adams Tauglichkeit als Richter überprüfen will, zwingt ihn, den Fall zu verhandeln. Während Eve beharrlich schweigt, versucht Adam die Angelegenheit als Bagatelle zu vertagen. Dabei verstrickt er sich fortwährend in Widersprüchen. Bald fragt sich nicht nur Gerichtsrat Walter, ob doch nicht Ruprecht der Täter ist und was Adam eigentlich über die Geschehnisse in Eves Kammer weiß. Der zerbrochene Krug ist ein grotesker Kampf um Wahrheit oder vielmehr um deren Vermeidung. Da trifft Rechthaberei auf Willkür, Sturheit auf pedantische Bedenklichkeit und ein allmächtiger Richter ermittelt gegen sich selbst. Durch seine bildhafte, pointenreiche Sprache zieht Kleists Lustspiel das Publikum noch immer in seinen Bann, auch die Abiturient*innen ab 2026.

Ab 14 Jahren.