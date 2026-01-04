Gerichtstage im niederländischen Dorf Huisum. Richter Adam muss den Fall von Eves zerbrochenem Krug verhandeln. Den soll Ruprecht, ihr Verlobter, zerschlagen haben. Oder war alles ganz anders?

Heinrich von Kleists Lustspiel "Der zerbrochene Krug" ist ein grotesker Kampf um Wahrheit oder vielmehr um deren Vermeidung. Rechthaberei trifft auf Willkür, Sturheit auf pedantische Bedenklichkeit, und ein allmächtiger Richter ermittelt gegen sich selbst.

Auf einzigartige Weise verbindet Kleist im "Zerbrochenen Krug" ernste Themen wie Machtmissbrauch und Vertrauensbruch mit Sprachwitz und volkstümlichem Humor. Die gesellschaftskritische Komödie gilt als Meilenstein der deutschen Theatergeschichte, ist eines der meistaufgeführten Stücke im deutschsprachigen Raum und ab 2026 verbindliche Abiturlektüre.

Dauer: 150 Minuten

Ab 14 Jahren