Von und mit Andreas von Studnitz.

In diesem einstündigen Ritt durch Heinrich von Kleists Gerichtsthriller "Der zerbrochene Krug" schlüpft der Schauspieler Andreas von Studnitz mittels künstlicher Intelligenz live für jede der zehn Figuren in jeweils einen Avatar, der auf einem Screen zu sehen ist.

Er stürzt sich vor den Augen der Zuschauenden in die Kleist'schen Dialoge. Eine Kamera erzeugt durch KI-gestützte Technik in Echtzeit für jede Figur einen Avatar. Diese werden auf einem Screen mit entsprechend veränderten Stimmen sichtbar, unterstützt durch einen eigens dafür komponierten Soundtrack.

Aus der Spannung zwischen analogem Original (dem Schauspieler) und der digitalen Illusion (dem Live-Film) bezieht der Abend seinen speziellen Reiz: ein "Making of Zerbrochener Krug" – bei gleichzeitiger Erzählung der Geschichte. Und versinnbildlicht so neu den zentralen Gedanken in Kleists Aufsatz "Über das Marionettentheater":

"...die Grazie, die in demjenigen menschlichen Körperbau am reinsten erscheint, der entweder gar keins oder ein unendliches Bewusstsein hat, d. h. in dem Gliedermann oder in dem Gott ..."