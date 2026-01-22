Der zerbrochne Krug

Der Dorfrichter Adam wacht des Morgens mit einem dicken Schädel, einer unschönen Kopfverletzung und einem lädierten Fuß auf. Das war wohl eine schlimme Nacht! Und es soll ein noch schlimmerer Tag werden, denn Marthe kommt und will einen Gerichtsprozess anzetteln, weil ihr ein schöner Krug demoliert wurde. Der Ruprecht soll es gewesen sein, der Verlobte ihrer Tochter Eve – oder war es ein Liebhaber der Eve besucht hat? Die aber will nichts sagen. Außerdem erscheint auch noch der Gerichtsrat Walter, der im Regierungsauftrag die dörfliche Rechtsprechung kontrollieren soll. Schwierige Verhandlungen kommen da auf den Dorfrichter zu, der einiges zu verbergen hat und nicht nur wegen einer verlorenen Perücke ins Schwitzen kommt, nein – auch die drohende Aussage Eves lässt den Richter ziemlich aus dem Tritt kommen. Und so nimmt der Prozess seinen Lauf.

Kleists Komödie ist ein Klassiker und seine scharfe Analyse von Amtsmissbrauch und sexueller Nötigung gegenwärtiger wie nie!